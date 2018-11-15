ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سبق – السعودية | سيول تقضي على ٢٠ رأس أغنام وتقتلع حظائرها شرق السرحية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:51 م
سبق – السعودية | سيول تقضي على ٢٠ رأس أغنام وتقتلع حظائرها شرق السرحية
طباعة
الفجر السعودي
 
تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

قضت السيول العارمة التي شهدتها محافظة مهد الذهب اليوم على قرابة ٢٠ رأساً من قطيع أغنام أحد المواطنين وأصابت أخرى في منطقة تسمى “الدمثة” شرق السرحية ٨٠ كلم التابعة للمحافظة.

وطبقاً لرواية صاحب الماشية، فإن جريان الأودية المحيطة بحظيرة الماشية تسبب في اقتلاع الحظائر والمظلات وأخذ معه قطيع الماشية، حيث تسببت في نفوق هذا العدد وإصابة البقية، فيما تمكنوا من إنقاذ عدد آخر منها ونقلها من المياه لمواقع اليابسة.

المصدر:- صحيفة سبق
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
18:15
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 8:20:06 PM