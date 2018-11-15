يلا شوت الجديد .. مشاهدة المانيا وروسيا بث مباشر كورة لايف HD المانيا ضد روسيا مجاناً عبر Bein Sport 5 HD Yalla Shoot

المنتخب الالماني يستعد للجولة الاخيرة في دوري الامم الاوروبية امام الطواحين الهولندية حيث يرتاح الفريق الالماني في الجولة الحالية حيث يواجه المنتخب الهولندي نظيره المنتخب الفرنسي في الجولة الخامسة من المجموعة الاولي للدوري الاول وبعد ايام قليلة سيتواجه كلا من المانيا وهولندا في ختام مباريات تلك المجموعة.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة المانيا وروسيا بث مباشر كورة لايف HD المانيا ضد روسيا مجاناً عبر Bein Sport 5 HD Yalla Shoot

المانيا التي تعتبر روسيا فأل شئوم بعد أن خرج المنتخب الالماني لاول مرة في تاريخه من دور المجموعات من كأس العالم في الاراضي الروسية ولاول مرة يودع الفريق من الدور الاول من البطولة منذ فترة طويلة فالألمان هم اسياد تلك البطولة حتي لو لم يحققوا اكبر عدد من الالقاب لكنهم دائمي التواجد في المربع الذهبي للمونديال كما حدث في النسخ الاربع ما قبل بطولة روسيا , المباراة ستكون قوية وصعبة علي كلا المنتخبين وستكون بروفة جيدة لكلا منهما لقادم مبارياتهما في دوري الامم الاوروبية.