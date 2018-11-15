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فنانة شهيرة ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مثيرة (صور)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:44 م
فنانة شهيرة ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مثيرة (صور)
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

قالت مصادر مقربة من النجم شانينج تيتوم أنه دخل في علاقة عاطفية جديدة مع المغنية الشهيرة جيسي جاي، بعد انفصاله عن زوجته الممثلة جينا دواين.

 

وأكدت جيسي جاي هذا الأمر بعد احتفالها بالعرض الراقص الذي قدمه شانينج أمس بمدينة لاس فيجاس، ونشرها مقاطع منه على حسابها الخاص على انستجرام.

 

وجاء رد جينا دوين بتألقها في جلسة تصوير استثنائية لأحد ماركات الملابس الرياضية لراقصات الباليه، أظهرت خلالها ما سيفتقده شانينج بعد انفصاله عنها.

 

وقد مضى على انفصال شانينج تيتوم وجينا دواين ما يزيد عن ستة أشهر، بعد زواج دام بينهما لمدة 7 سنوات، كانت نتيجته ابنتهما إيفرلي في عمر الخامسة.

فنانة شهيرة ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مثيرة (صور)
فنانة شهيرة ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مثيرة (صور)
فنانة شهيرة ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مثيرة (صور)
فنانة شهيرة ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مثيرة (صور)
فنانة شهيرة ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مثيرة (صور)
فنانة شهيرة ترد على ارتباط زوجها السابق بجلسة تصوير مثيرة (صور)
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