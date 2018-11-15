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الإصابات تعكر صفو مدرب أوروجواي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:47 م
الإصابات تعكر صفو مدرب أوروجواي
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وكالات
 
أعرب أوسكار واشنطن تاباريز مدرب منتخب أوروجواي لكرة القدم اليوم الخميس، عن اندهاشه لهذا العدد "غير المسبوق" من الإصابات التي ألمت بلاعبيه، قبل مواجهتي البرازيل وفرنسا الوديتين.


ومن ضمن القائمة المبدئية التي أعلنها تاباريز، أصيب كل من دييجو جودين وفرناندو موسليرا ومارسيلو ساراتشي وكريستيان ستواني وسباستيان كواتيس.


بالمثل، لم يتمكن المدرب المخضرم من الحصول على خدمات كاميلو مايادا لاعب ريفر بليت ونايتان نانديز لاعب بوكا جونيورز، حيث يستعدان لخوض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.


وقال تاباريز "لطالما حدثت منغصات تجبر على التغييرات. لكنني لم أر ذلك من قبل هذه المرة بسبب عدد اللاعبين المصابين في نفس المنطقة من الملعب. كما أن نهائي كأس ليبرتادوريس مؤثر".


وتواجه أوروجواي غدا الجمعة البرازيل بملعب الإمارات في لندن، ثم تتوجه إلى باريس لمواجهة المنتخب الفرنسي في 20 من الشهر الجاري.

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