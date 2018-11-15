بث حي HD كورة لايف | مباراة ألمانيا وروسيا | لينك الاسطورة | الان رابط مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا جودة HD | kora live

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يسعى فريق منتخب ألمانيا لكرة القدم بأخذ الثأر من ظير المنتخب الروسي في قمة ودية، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على ملعب استاد "ريد بول آرينا" في لايبزيغ.





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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر اليوم 15-11-2018 رابط يوتيوب يواجه المنتخب الالماني مباراة جديدة أمام المنتخب الروسي، وتعد هذه المباراة ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبي لعام 2018-2019 ويعيش المنتخب الألماني وسط أجواء من القلق الشديد وخاصة بعد أن خرج من الدور الأول خلال المباراة التي كانت أمام المنتخب الكوري، ليخوض بعد ذلك أربعة مباريات إلا أنه تمكن من الفوز خلال مباراة واحدة فقط، أمام فريق بيرو وكانت نتيجة المباراة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل أيضاً خلال مباراة فرنسا خلال مسابقة الإتحاد الأوروبي، كما خسر خلال هذه البطولة أمام الطواحين بثلاثة أهداف نظيفة، ويخسر أمام الزرق مقابل هدفين لهدف واحد، ليهبط بعد ذلك من المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، ليقترب من المستوى الثاني.





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مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر أما عن المنتخب الروسي الذي قدم خلال هذا الموسم بطولة رائعة في كأس العالم 2018، كما أنه تمكن من الوصول إلى الربع نهائي بعد أن تصدر جدول المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المنتخب التركي وبفارق 6 نقاط عن المنتخب السويدي ومن المتوقع أن يغيب عن المنتخب الألماني الحارس تير شتيجن وذلك بسبب تعرضه للإصابة بالكتف، كما يغيب عن صفوف المنتخب الألماني جيروم بواتينج الذي أصيب بإجهاد خلال المباريات الماضية، ومن المقرر أن يتواجد اللاعب مانويل نوير، بيرناد لينو، كيفين تراب في حراسة المرمي.





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رابط يوتيوب ماتش منتخب المانيا ضد روسيا أون لاين بدون تقطيع وقد أكد يواخيم لوف ، المدير الفني للمنتخب الألماني أن صفوف المنتخب لن تشهد غيابات بسبب الإيقاف، مؤكداً على أنه سوف يستعين باللاعب ماركو رويس مكانه عوضاً عن جيروم بواتينج بنيكو شولز، مؤكداً أن فريقه قد انتهى من التدريبات الأولية استعداداً للقاء المنتخب الروسي، مشيراً إلى أن الفريق يستعد لهذا اللقاء، متمنياً الفوز للفريق.





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أما عن المنتخب الروسي الذي صرح المدرب ستانيسلاف تشير تشيسوف، أن الفريق لا يشهد أي غيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف وأن فريقه على أم استعداد لهذا اللقاء، وقد أكد على لاعبي الفريق بأن يلتزموا بكافة التعليمات التي تلقوها خلال فترة التدريبات منوهاً علي لاعبيه أن يواجهوا الفريق الألماني بشجاعة دون تردد متمنياً أن يفوز منتخبة خلال هذا اللقاء.





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