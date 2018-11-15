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قبل اجتماعه بقليل.. خبير اقتصادي يكشف موعد تخفيض "المركزي" أسعار الفائدة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:44 م
قبل اجتماعه بقليل.. خبير اقتصادي يكشف موعد تخفيض المركزي أسعار الفائدة
فخري الفقي
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أحمد فشير
 
أكد الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستبقي أسعار الفائدة عند نفس معدلات الاجتماع السابق، وهي الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ورصد الفقي، في تصريحات لـ"الفجر"، عدة أسباب لتوجه المركزي نحو الإبقاء، كان في مقدمتها معدل التضخم والذي لا يزال مرتفعًا رغم التراجعات القياسية التي حققها، بالإضافة إلى أن الإبقاء يضفي على الأوعية الإدخارية وسيلة إغراء وجذب لرؤوس الأموال بدلاً من إيداعها لدى جهات أخرى. 

وتوقع الفقي، أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة سيكون في الربع الأول من ٢٠١٩، وبالتحديد خلال اجتماع فبراير القادم.

وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بعد قليل، في اجتماع نوفمبر ٢٠١٨، أسعار الفائدة، مستندة في قرارها على تحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
المزيد عن: السياسات النقدية البنك المركزى الاقتصاد المصرى اسعار الفائدة اخبار الاقتصاد
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