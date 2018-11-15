يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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رويس كان أحد نجوم الكلاسيكو الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، والذي قاد خلاله الأول للفوز 3/2.

وانضم اللاعب إلى معسكر المنتخب الألماني لقضاء فترة التوقف الدولي، لكنه لم يتمكن من التدرب بشكل طبيعي بسبب إصابة في القدم





وهو ما أكده لوف في تصريحات صحفية:"رويس لم يتدرب معنا لذلك لن يلعب ضد روسيا".