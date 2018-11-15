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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:38 م
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
المانيا وروسيا
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عمرو عادل
 
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
كشف يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، غياب الثنائي توني كروس وماركو رويس عن مواجهة روسيا.

رويس كان أحد نجوم الكلاسيكو الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، والذي قاد خلاله الأول للفوز 3/2.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وانضم اللاعب إلى معسكر المنتخب الألماني لقضاء فترة التوقف الدولي، لكنه لم يتمكن من التدرب بشكل طبيعي بسبب إصابة في القدم

وهو ما أكده لوف في تصريحات صحفية:"رويس لم يتدرب معنا لذلك لن يلعب ضد روسيا".

وأضاف:"من المتوقع أن يقوم بالركض الخفيف وبعدها سنتابع الموقف يوماً بعد الآخر".
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وأما عن توني كروس:"سيحصل على راحة وكذلك دراكسلر لن يتواجد لأسباب عائلية".

جدير بالذكر أن ألمانيا تلعب غداً ضد روسيا ودياً، قبل أن تلاقي هولندا بدوري الأمم الأوروبية في 19 نوفمبر الجاري.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المانيا وروسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
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