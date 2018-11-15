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مدرب برشلونة السابق يقترب من تدريب منتخب المكسيك

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:42 م
مدرب برشلونة السابق يقترب من تدريب منتخب المكسيك
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الفجر الرياضي
 
توصل المدرب الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، لتولي تدريب المنتخب المكسيكي، حسبما أفادت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية اليوم الخميس نقلا عن مصادر مقربة من الاتحاد.


وأوضحت الصحيفة أن مارتينو يقترب بقوة من تدريب المنتخب المكسيكي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2022، وذلك براتب سنوي يبلغ 2.2 مليون دولار.


ومنذ رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق عقب كأس العالم 2018 بروسيا، ظل منصب المدير الفني للمنتخب المكسيكي شاغرًا من مدرب دائم.


وفي المقابل، أعلن مارتينو في أكتوبر الماضي أنه لن يجدد عقده مع فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي، علما بأنه يقود الفريق منذ 2016.


ويأتي الكشف عن الاتفاق بعد أسبوع واحد من نهاية الموسم بالنسبة لأتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي.


يذكر أن مارتينو سبق له قيادة برشلونة لمدة موسم واحد (2013-2014).

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