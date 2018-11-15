ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الكشف عن موعد مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإسباني

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:39 م
الكشف عن موعد مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإسباني
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلنت رابطة الليجا التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات الجولة الـ16 كالتالي:

14 ديسمبر 2018:
سيلتا فيجو – ليجانيس

15 ديسمبر 2018:
خيتافي – سيلتا فيجو
بلد الوليد – أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – رايو فاليكانو
إيبار – فالنسيا

16 ديسمبر 2018:
اشبيلية – جيرونا
اسبانيول – ريال بيتيس
هويسكا – فياريال
ليفانتي – برشلونة

17 ديسمبر 2018:
ديبورتيفو ألافيس – أتلتيك بيلباو

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
0
x
18:15
0
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 8:20:06 PM