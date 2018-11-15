الكشف عن موعد مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإسباني
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:39 مالفجر الرياضي
أعلنت رابطة الليجا التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت مباريات الجولة الـ16 كالتالي:
14 ديسمبر 2018:
سيلتا فيجو – ليجانيس
15 ديسمبر 2018:
خيتافي – سيلتا فيجو
بلد الوليد – أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – رايو فاليكانو
إيبار – فالنسيا
16 ديسمبر 2018:
اشبيلية – جيرونا
اسبانيول – ريال بيتيس
هويسكا – فياريال
ليفانتي – برشلونة
17 ديسمبر 2018:
ديبورتيفو ألافيس – أتلتيك بيلباو