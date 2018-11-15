أهلي ٩٩ يتعادل مع النجوم في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي — مواليد ١٩٩٩، مع ضيفه النجوم، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الجمهورية.





الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: رمضان أبو حطب.





الدفاع: إبراهيم السيد – عادل زينهم «دودو» – عبد الرحمن أشرف «مانو» – محمد شكري.





الوسط: محمد فخري – وليد عطية – أحمد السيد – زياد طارق – صالح نصر.





الهجوم: مصطفى فوزي.





وفي الشوط الثاني، شارك أحمد تامر بدلاً من مصطفى فوزي للإصابة، وعبد الرحمن علاء «سنجاب» بدلاً من إبراهيم السيد، وصالح يحيى العائد من الإصابة بدلاً من محمد فخري.





افتتح صالح نصر التسجيل للأهلي في الدقيقة ١٤ بتسديدة رائعة، وتعادل النجوم عن طريق أحمد النجار في الدقيقة ٢٢، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة ٨٣، قبل أن يقتنص صالح نصر هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل ٢ – 2.





بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى ٢٦ نقطة، ليظل متربعاً على صدارة ترتيب الدوري، كما رفع صالح نصر رصيده لـ١٤ هدفًا ليواصل صدارة ترتيب هدافي البطولة.





وكان الفريق هذا الموسم قد فار في ٨ مباريات، على وادي دجلة ٢ – ١، وحرس الحدود ٤ – ١، والإنتاج الحربي ٢ – ١، والداخلية ١ – صفر، والجونة ٣ – ١، وبتروجت ٣ – ٢، والاتحاد ٤ – ٢، وأخيرًا على المقاصة ٤ – صفر، بينما خسر في مباراتين، وتعادل في مباراتين، مسجلاً ٢٩ هدفًا، فيما استقبلت شباكه ١٦ هدفًا.





ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي العلاج الطبيعي.



