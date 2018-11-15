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لوف يصدم ريال مدريد بسبب كروس

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:26 م
لوف يصدم ريال مدريد بسبب كروس
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الفجر الرياضي
 
رفض يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ،خروج توني كروس من معسكر المنتخب خلال الفترة الحالية تحضيرا لمباراة روسيا الودية.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن يواخيم لوف رفض فكرة السماح لتوني كروس بالرحيل من معسكر المنتخب بعد مباراة روسيا اليوم ، مؤكداً على أن اللاعب سيخوض لقاء هولندا القادمة في دوري الأمم الأوروبية.


واشار الموقع، إلي أن توني كروس لن يحصل على الراحة حتي يوم الجمعة المقبل ، ليدخل بعد ذلك فترة التحضير مع ريال مدريد لبطولة كأس العالم للأندية.


شارك توني كروس مع ريال مدريد في 1345 دقيقة في الدوري بجانب 343 في دوري الابطال، بالإضافة إلي 102 دقيقة ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي.

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