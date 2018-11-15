جاري الآن.. بث مباشر مباراة إسبانيا ضد كرواتيا.. رابط سريع مباراة اسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية





سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يستضيف منتخب كرواتيا نظيره الإسباني في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2018-2019، شاهد البث المباشر لمباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم الخميس في دوري الأمم الاوروبية.

جاري الآن.. بث مباشر مباراة إسبانيا ضد كرواتيا.. رابط سريع مباراة اسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية





ويدخل المنتخب الإسباني مواجهة اليوم لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم 15 أكتوبر الماضي في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالرغم من هذا التعثر إلى أنهم بقوا منفردين بالصدراة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين متتالين وخسارة، وسيسعى رفقاء ماركو أسينسيو لخطف الثلاث نقاط ليستمروا على صداراة المجموعة التي تضم بجانبهم منتخب إنجلترا صاحب المركز الثاني، بث مباشر إسبانيا ضد كرواتيا اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

جاري الآن.. بث مباشر مباراة إسبانيا ضد كرواتيا.. رابط سريع مباراة اسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية





وسيسعى وصيف كأس العالم الأخيرة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، بعدما تلقوا هزيمة ثقيلة أمام نفس المنتخب بنتيجة 6 أهداف مقابل لاشيء، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم 11 من الشهر الماضي، ويحتل المنتخب الكرواتي المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة جمعها من خسارة أمام المنتخب الإسباني، وتعادل أمام المنتخب الإنجليزي لايف الآن.. مشاهدة البث المباشر لمباراة اسبانيا وكرواتيا بث سريع .

وتنقل مباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم الخميس 15-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة 3 beIN SPORTS HD.

جاري الآن.. بث مباشر مباراة إسبانيا ضد كرواتيا.. رابط سريع مباراة اسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية







