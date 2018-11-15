4 انتصارات في 11 يوما جعلت سولاري مدربا لمدريد حتي نهاية الموسم





‏حقق نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه سانتياجو سولاريأربعة انتصارات متتالية في جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.





وبدأت السلسلة في 31 أكتوبر في مليلية، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الملك (0-4)، تبعه الفوز في الليجا ضد بلد الوليد في البرنابيو (2-0).





واستمر خارج الديار في دوري أبطال أوروبا ضد فيكتوريا بلزن (0-5)، ثم في بالايدوس ضد سيلتا فيجو في المسابقة المحلية (2-4).





وسجل ريال مدريد 15 هدفاً واستقبل شباكه هدفين في تلك الفترة، ‏بمتوسط 3,75 هدفاً في المباراة الواحدة، واستقبل مرماه هدفين فقط بمعدل 0,5 هدف كل مباراة.



