ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

4 انتصارات في 11 يوما جعلت سولاري مدربا لمدريد حتي نهاية الموسم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:19 م
4 انتصارات في 11 يوما جعلت سولاري مدربا لمدريد حتي نهاية الموسم
طباعة
أحمد عصام
 

‏حقق نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه سانتياجو سولاريأربعة انتصارات متتالية في جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وبدأت السلسلة في 31 أكتوبر في مليلية، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الملك (0-4)، تبعه الفوز في الليجا ضد بلد الوليد في البرنابيو (2-0).

واستمر خارج الديار في دوري أبطال أوروبا ضد فيكتوريا بلزن (0-5)، ثم في بالايدوس ضد سيلتا فيجو في المسابقة المحلية (2-4).

وسجل ريال مدريد 15 هدفاً واستقبل شباكه هدفين في تلك الفترة، ‏بمتوسط 3,75 هدفاً في المباراة الواحدة، واستقبل مرماه هدفين فقط بمعدل 0,5 هدف كل مباراة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 6:40:02 PM