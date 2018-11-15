كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا بث مباشر اليوم الخميس spain vs croatia دوري الأمم الأوروبية





في مباراة قوية يلتقي منتخبي إسبانيا وكرواتيا اليوم الخميس في الجولة قبل الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب الإسباني مواجهة اليوم لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم 15 أكتوبر الماضي في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالرغم من هذا التعثر إلى أنهم بقوا منفردين بالصدراة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين متتالين وخسارة، وسيسعى رفقاء ماركو أسينسيو لخطف الثلاث نقاط ليستمروا على صداراة المجموعة التي تضم بجانبهم منتخب إنجلترا صاحب المركز الثاني، بث مباشر إسبانيا ضد كرواتيا اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا بث مباشر اليوم الخميس spain vs croatia دوري الأمم الأوروبية





وسيسعى وصيف كأس العالم الأخيرة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، بعدما تلقوا هزيمة ثقيلة أمام نفس المنتخب بنتيجة 6 أهداف مقابل لاشيء، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم 11 من الشهر الماضي، ويحتل المنتخب الكرواتي المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة جمعها من خسارة أمام المنتخب الإسباني، وتعادل أمام المنتخب الإنجليزي لايف الآن.. مشاهدة البث المباشر لمباراة اسبانيا وكرواتيا بث سريع .

كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا بث مباشر اليوم الخميس spain vs croatia دوري الأمم الأوروبية





وتنقل مباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم الخميس 15-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة 3 beIN SPORTS HD.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا بث مباشر اليوم الخميس spain vs croatia دوري الأمم الأوروبية





ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني بتشكيل مكون من:دافيد دي خيا- جوردي ألبا - سيرخيو راموس - جوناثان أوتو - سيزار آثبليكويتا- داني سيبايوس - سيرجيو بوسكيتس – ساؤول- إيسكو - ألفارو موراتا - ماركو أسينسيو

كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا بث مباشر اليوم الخميس spain vs croatia دوري الأمم الأوروبية





على الجانب الأأخر سيبدأ منتخب كرواتيا بتشكيل مكون من: دومينيك ليفاكوفيتش- يوسيب بيفاريتش - ديان لوفرين - دوماجوي فيدا - كارلو بارتوليتس- ماتيو كوفاتشيتش- إيفان سترينيتش - لوكا مودريتش - إيفان راكيتيتش - آنتي ريبيتش- ماريو ماندجوكيتش، تابع لايف مشاهدة لعبة اسبانيا ضد كرواتيا اليوم الخميس.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة إسبانيا وكرواتيا بث مباشر اليوم الخميس spain vs croatia دوري الأمم الأوروبية