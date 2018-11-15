سبق – السعودية | العمل يحرر 188 مخالفة وينذر 296 منشأة في الرياض

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نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة، في العاصمة وكل من محافظة الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.



جاء ذلك على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار الوزاري رقم 95296 القاضي بتوطين "3" مهن شاملة "محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات"، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/3/1440هـ. وأسفرت الحملات عن تحرير 188 مخالفة وإنذار 296 منشأة.



وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، وموضحاً أن هذه الحملات قد شملت "3045" منشأة تجارية.



ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.



المصدر:- صحيفة سبق

