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بعد بيان النائب العام السعودي.. نجل "خاشقجي" يعلن إقامة عزاء والده غدا بجدة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:11 م
بعد بيان النائب العام السعودي.. نجل خاشقجي يعلن إقامة عزاء والده غدا بجدة
صلاح خاشقجي
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وكالات
 
أعلن نجل جمال خاشقجي الأكبر صلاح خاشقجي عن إقامة عزاء والده غداً الجمعة إلى الأحد بمنزله في مدينة جدة.



وكتب صلاح خاشقجي على حسابه على موقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء الفقيد جمال خاشقجي من الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، اللهم تغمده برحمتك وألهمنا الصبر في مصابنا".



وأضاف في تغريدة ثانية: "نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد بمدينة جدة من الإثنين إلى الأربعاء.. اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



ويأتي ذلك بعد ساعات من صدور بيان النيابة السعودية الثالث الذي تضمن آخر ما توصلت إليه التحقيقات الجارية في القضية منذ وقوعها وحتى تاريخه.



وكشفت النيابة السعودية أنه تم توقيف 21 شخصاً رهن التحقيق وتم توجيه التهمة لـ11 منهم بينهم 5 أشخاص طالبت بإعدامهم، من بينهم من أصدر أمر القتل ومنفذو الجريمة الأربعة.
المزيد عن: والده غدا عزاء صلاح خاشقجي جدة بيان النيابة السعودية
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