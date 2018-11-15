يخوض فريق ألمانيا مباراة ودية ضد غريمه فريق روسيا، وذلك في اطار مباريات التوقف الدولي، بث مباشر مباراة المانيا وروسيا يلا شوت بجودة عالية اليوم الخميس 15-11-2018، كورة ستار بث مباشر مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا بدون تقطيع سيكون لقاء المانيا وروسيا اليوم لقاء صعب على كلا المنتخبين وتحديدا الدب الروسي بسبب قوة الماكينات الالمانية.





لينك كورة ستار HD - رابط kora star | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا اليوم الخميس 15-11-2018 جميع الجودات HD | رابط يوتيوب HD





كورة ستر مباراة ألمانيا وروسيا، اليوم الخميس 15-11-2018 بدون تقطيع يوتيوب رابط kora star، كورة ستار مشاهدة مباراة ألمانيا وروسيا بث مباشر ألمانيا ضد روسيا أون لاين اليوم 15-11-2018 في اطار استعدادات المنتخبين لمباريات دوري الأمم الأوروبية.





لينك كورة ستار HD - رابط kora star | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا اليوم الخميس 15-11-2018 جميع الجودات HD | رابط يوتيوب HD





المنتخب الألماني يدخل يوم الاثنين القادم 19 نوفمبر للجولة الاخيرة في دوري الامم الاوروبية امام منتخب الطواحين الهولندية وسيقوم الأخير لمقابلة نظيرة المنتخب الفرنسي فى الجولة الخامسة من المجموعة الاولي يوم الجمعة 16 نوفمبر من دورى الأمم الأوروبية ويتقبل المنتخب الالمانى مع منتخب هولندا في ختام مباريات تلك المجموعة.





لينك كورة ستار HD - رابط kora star | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا اليوم الخميس 15-11-2018 جميع الجودات HD | رابط يوتيوب HD





وتنقل مباراة ألمانيا وروسيا في الساعة العاشرة إلا ربع مساء غد عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية 5 اتش دي المشفرة.





لينك كورة ستار HD - رابط kora star | شاهد مباراة ألمانيا وروسيا اليوم الخميس 15-11-2018 جميع الجودات HD | رابط يوتيوب HD







