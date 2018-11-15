سبق – السعودية | اتفاقيات وأنشطة فعاليات تعليم حائل خلال أسبوع

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.



شهد تعليم حائل، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الفعاليات في مدارس البنين والبنات، ووقّع مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف بن محمد الثويني، مع أحد المكاتب الاستشارية، ومع قائدي وقائدات المدارس المعنية، ‏‏‏ومكتب تعليم الجنوب "بنات" عقود التأهيل والمنح؛ للحصول على شهادة الآيزو ٢١٠٠١-٢٠١٨ .



وأكد "الثويني" أن هذه المبادرة النوعية بتفعيل الشراكات المجتمعية لدعم المدارس بالاعتمادات الدولية ستنعكس إيجابًا على ممارسات الميدان.



وأوضحت مديرة إدارة الجودة وقياس الأداء، هند الفقيه، أن تطبيق نظم وأدوات الجودة الشاملة في الإدارات والمدارس ومكاتب التعليم بإدارة تعليم حائل، هو مسار استراتيجي جبار نحو تجذير واستدامة ممارسات الجودة والإتقان واعتمادها لمعايير عالمية من شأنها أن ترفع مستوى ونتائج الأداء العام سواء إداري أو تعليمي.



وقالت عن المواصفة الجديدة إصدار ٢١٠٠١-٢٠١٥ إنها خاصة في المنشآت والمؤسسات التعليمية فقط، وهي إصدار جديد لم يتم تطبيقه في أي مدرسة قبل ذلك، وستكون إن شاء الله، مدارس إدارة التعليم بحائل ومكتب تعليم الجنوب لها الريادة في هذا المجال، متمنين للجميع دوام التميز.





وتعتبر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، أولى الإدارات التعليمية على مستوى الوطن العربي بتطبيق هذا النظام العالمي، ويشمل التطبيق والتنفيذ على 20 مدرسة منها 10 بنين و10 بنات .



وعلى صعيد آخر، استقبل مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور يوسف بن محمد الثويني، بمكتبه أعضاء الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) واستلم العضوية الشرفية من أعضاء الجمعية.



المصدر:- صحيفة سبق

