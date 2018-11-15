"الطبوبي": إتحاد الشغل سيكون له كلمة في الإنتخابات الرئاسية القادمة‎

قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تجمع عمالي لقطاع الصحة في ساحة معهد صالح عزيز اليوم الخميس، أنّ الاتحاد سيكون له كلمة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، متابعا ''مش باش نسيبو حد على طرق ذراعو" .





وفي سياق آخر، أكّد الطبوبي أنّه سيتم افراد أسلاك الجامعيين والأطباء الجامعيين والأطباء والمهندسين بمفاوضات خصوصية تمكّنهم من زيادات خصوصية حفاظا على الكفاءات التونسية داخل الوطن وايقاف نزيف الهجرة.



