نقيب الصحفيين عن أزمة الزمالك: كل وسائلنا لنيل حقوقنا مُتاحة وفقًا للقانون

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، دعمه المطلق للزملاء المُعتدى عليهم من أفراد أمن نادي الزمالك الثلاثاء 6 نوفمبر الجاري، مؤكدًا استخدام كل إمكانات النقابة في نيل الحقوق.





وقال النقيب في اتصال هاتفي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن حقوق الصحفيين لا يمكن المساس بها في هذه الواقعة تحديدًا و في غيرها إجمالًا، وأن النقابة لديها كل الوسائل مُتاحة في نيل حقوق أعضائها وفقًا للقانون، وليس وفق أهواء أحد سواء رئيس نادي الزمالك أو غيره.





وحدد النقيب في مكالمته مع الوزير موعدًا يجمعهما للتباحث حول هذه الأزمة، وفق القوانين واللوائح التنفيذية المُنظمة لعضويات الصحفيين التي اكتسب أصحابها مراكز قانونية فعلية ورسمية.









بينما شدد وزير الشباب والرياضة في رده على النقيب هاتفيًا، على قانونية العضويات المُستثناة للصحفيين وغيرهم ممن نص عليهم وحددهم القانون، وأكد أن هذا الأمر المُتعلق بقانونية عضوية الصحفيين و غيرهم من الفئات المُستثناة لم يعد موضع نقاش و بحث.



