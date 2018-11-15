انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لمندوبي الجامعة العربية لبحث الوضع في غزة
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:00 موكالات
انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع آليات لصد الهجوم الإسرائيلي الغاشم الذى يسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى.
ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع باستراتيجيات واضحة تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لتحقيق اهداف المرجوة ونشر السلام.
ويتطرق الاجتماع إلى تجديد الدعم لشعب الفلسطيني وتجديد حقه في النضال بكافة السبل ضد الجرائم الاسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتقديم طلب من لجنة حقوق الإنسان وكذلك المفوض الدولي لحقوق الانسان القيام بدوره لتفعيل اللجنة التحقيق الدولية ضد الجرائم الاسرائيلية وكذلك تفعيل اليات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة نحو توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع باستراتيجيات واضحة تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لتحقيق اهداف المرجوة ونشر السلام.
ويتطرق الاجتماع إلى تجديد الدعم لشعب الفلسطيني وتجديد حقه في النضال بكافة السبل ضد الجرائم الاسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتقديم طلب من لجنة حقوق الإنسان وكذلك المفوض الدولي لحقوق الانسان القيام بدوره لتفعيل اللجنة التحقيق الدولية ضد الجرائم الاسرائيلية وكذلك تفعيل اليات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة نحو توفير الحماية للشعب الفلسطيني.