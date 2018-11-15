انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لمندوبي الجامعة العربية لبحث الوضع في غزة

انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع آليات لصد الهجوم الإسرائيلي الغاشم الذى يسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى.







ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع باستراتيجيات واضحة تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لتحقيق اهداف المرجوة ونشر السلام.