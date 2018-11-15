افتتاح بنك الدم بمستشفى ههيا المركزي بحضور عدد من قيادات حزب مستقبل وطن بالشرقية

افُتتح اليوم، بنك الدم المركزي، بمستشفى ههيا المركزي، والذى تم تجهيزه بالمعدات اللازمة بدعم من قيادات حزب مستقبل وطن بالشرقية وبالجهود الذاتية من أهالي المدينة.





وحضر الافتتاح، عدد من القيادات التنفيذية لحزب مستقبل وطن بالشرقية، أبرزهم اللواء عصام أبوالمجد عضو مجلس النواب والدكتور حاتم عبد العزيز الأمين العام للشئون المالية والإدارية بحزب مستقبل وطن بالشرقية، واللواء أسامة عايش رئيس مجلس مدينة ههيا والإعلامي محمد المسلمي أمين العلاقات العامة وإبراهيم رجب أمين المحليات بههيا .









وأكد الدكتور عادل جودة الأمين العام للحزب بههيا، أنه تم تنظيم حملة للتبرع بالدم لبنك الدم بمستشفى ههيا، وذلك لتوفير الدم الأمن للمرضى المترددين على المستشفى.





جدير بالذكر أن حاتم عبد العزيز، هو أول من دعم مشروع بنك الدم في ههيا، حيث قدم دعما معنويا وماديا، ومن المقرر أن يكون أول المتبرعين بالدم اليوم.