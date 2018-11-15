بدء المؤتمر الدولي الثالث للمركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية

بدأت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للمركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، اليوم الخميس، والتي تستمر لمدة ثلاث ايام من اليوم حتي السبت ١٧ من الشهر الجاري، بقاعة النيل التابعة لكنيسة سان جوزيف، وذلك تحت رئاسة الرئيس الشرفي للمؤتمر، الاب كمال لبيب، الخادم الاقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، ورئيس المؤتمر الاب ميلاد شحاته الفرنسيسكاني، مدير المركز الثقافي للدراسات القبطية، ومقرر المؤتمر أ. د شذي اسماعيل استاذ الاثار والفنون القبطية بجامعة حلوان.





كان قد بدأت الجلسة الاولي وهي محتوي اليوم الاساسي برئاسة الاستاذ الدكتور فيل والدكتور ثيول و الاستاذ بابلو ارجارات الذين استمعوا للاوراق البحثية الخاصة بالباحث الاستاذ كارل انيميه، و موضوع البحث ( الارث الديني القبطي.. هل هناك مستقبل للماضي)، و الاستاذ ملاك نصحي ملاك عن موضوع البحث (مظاهر من الحياة الاجتماعية للأقباط من خلال كتابات المؤرخين المسلمين كالمقريزي نموذجا) ، والاخوين اندرو وهيب زكي و موريس وهيب زكي و موضوع البحث ( الحارث و ابنه المنذر آخر ملوك العرب المسيحيين) ، وتلاها اسئلة و توزيع الشهادات علي الباحثين في الجلسة.