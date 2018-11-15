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وديا .. طنطا يتعادل مع سيراميكا والغزل يفوز بخماسية نظيفة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:59 م
وديا .. طنطا يتعادل مع سيراميكا والغزل يفوز بخماسية نظيفة
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سارة سالم
 

تعادل فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني مع سيراميكا كليوباترا في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم علي ملعب الدفاع الجوي الفرعي بنتيجة 1/1.


تقدم طنطا في الشوط الاول عن طريق نادر فؤاد ثم تعادل سيراميكا في نفس الشوط.


كما حقق فريق غزل المحلة بقيادة سمير كمونة، فوزا وديا علي نادي سمنود بخماسية نظيفة عن طريق وليد الحصري وأحمد فهمي، وعبده يحي ومحمد غلوش، وحسن ديالو.


يذكر أن طنطا يستضيف المنصورة، وغزل المحلة سيواجه فاركو بالجولة العاشرة من دوري القسم الثاني، وجاءت المباريات الودية للفريقين في اطار الاستعدادات لأستئتاف البطولة مرة أخري.

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