وديا .. طنطا يتعادل مع سيراميكا والغزل يفوز بخماسية نظيفة

تعادل فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني مع سيراميكا كليوباترا في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم علي ملعب الدفاع الجوي الفرعي بنتيجة 1/1.





تقدم طنطا في الشوط الاول عن طريق نادر فؤاد ثم تعادل سيراميكا في نفس الشوط.



