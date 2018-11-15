كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match | بين ماتش

فسر لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، اليوم الأربعاء حالة انخفاض المستوى التي يمر بها منتخب بلاده عقب الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مونديال روسيا 2018 واحتلال المركز الثاني، مؤكدا أن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب حتى الآن في بطولة دوري الأمم الأوروبية بسبب غياب «الحافز النفسي والبدني».

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match | بين مات

وأوضح مودريتش خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة إسبانيا على ملعب (ماكسيمير) ضمن المجموعة الرابعة للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية : حققنا إنجازا تاريخيا، ثم خضنا سريعا مواجهات قوية أمام إسبانيا وإنجلترا خلال فترة غاب فيها عنا الحافز النفسي والبدني. من الممكن أن تكون هذه هي الأسباب التي لم تجعلنا نظهر بنفس الصورة بعد المونديال.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match | بين ماتش

وأضاف «هذا أمر يحدث في كرة القدم. فبعد فترة من النجاح، تشعر بالتراخي قليلا، ودفعنا الثمن غاليا أمام إسبانيا، ولكن مستوانا البدني تحسن الآن، وسنرى هذا داخل الملعب».

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match | بين ماتش

كما أثنى لاعب ريال مدريد على مستوى «لا روخا» تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي، عما ظهر في مونديال روسيا. «إسبانيا تمتلك لاعبين كبار، والمدرب الجديد منحهم دوافع جديدة. الآن يلعبون أكثر كفريق جماعي».

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match | بين ماتش

وذكر لاعب الوسط بأن جميع المواجهات أمام إسبانيا «كانت متوازنة على مستوى النتيجة» باستثناء المواجهة السابقة في دوري الأمم التي انتهت بفوز «الماتادور» بسداسية نظيفة، مؤكدا أن فريقه سيظهر بصورة مختلفة خلال مواجهة الغد.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match | بين ماتش

وأتم «تنتظرنا مباراة صعبة للغاية. لا نبحث عن الثأر، ولكن عن اللعب أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير المتحمسة. الأهم هو أن نتحلى بالصبر، ولا نرتكب الأخطاء التي ستكلفنا الكثير. يجب أن نكون صبورين خلال الـ90 دقيقة، لأنها ستكون مباراة كبيرة سنحقق خلالها نتيجة إيجابية».

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match | بين ماتش

وتحتل كرواتيا قاع ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة مقابل 4 لإنجلترا، تتبقى لها مباراة وحيدة أمام كرواتيا يوم الأحد المقبل في لندن، و6 لإسبانيا صاحبة الصدارة.