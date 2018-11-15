"الشيباني": الإمارات رائدة في ترسيخ قيم التسامح

قال الدكتور حمد بن الشيخ الشيباني رئيس اللجنة العليا المُنظمة للقمة العالمية للتسامح، إنه بعدَ 21 سنة لا بُد أنْ نُدرك أنَّ هناك مُحاولات سابقًا لإقرار مثل هذا اليوم المتمثل في «القمة العالمية للتسامح» حتى يُصبح جزءًا من برنامج مُتكامل تقوم الدول من خلال المؤسسات وكذلك الأفراد بِترسيخ هذا الجانب، الذي لا بد أن نؤكد عليه.





وأضاف «الشيباني»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية،مع الإعلامية منى بلهيم، أنَّه من دولة الإمارات العربية المتحدة تَنطلق هذه القمة الأولى على مُستوى العالم والمنطقة الأمر الذي يدل على أنَّ هناك مُرتكزات استطاعت دولة الإمارات أن ترسخ لها من خلال ما قدمته من نماذج متميزة أولا في إقرار إحدي وزارات الدولة ألا وهي وزارة التسامح وغيرها من كل هذه النماذج الإيجابية.





وتشهد إمارة دبي، فعاليات القمة العالمية للتسامح بمشاركة أكثر من ألفي شخصية عالمية وإقليمية، حيث تناقش القمة سبل نشر قيم التسامح عالميا ودعم الحوار البناء بين مختلف الحضارارات والثقافات والأديان وتأكيد احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.