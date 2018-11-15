نشرة أخبار السادسة.. القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بالعاصمة الإدارية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للبنية الأساسية للاتصالات والمعلومات التي يجري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اجتماعٍ حضره الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة غادة لبيب، نائبة وزير التخطيط للإصلاح الإداري، وممثلو الجهات المعنية.

انطلاق منافسات الموسيقى الوترية بمسابقة كنوز مصرية على مسرح "الشباب والرياضة"

انطلقت صباح اليوم، منافسات الموسيقى الوترية خلال فعاليات مسابقة كنوز مصرية (المرحلة الثانية)، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للعام السادس خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري على مسرح الوزارة، وتشمل مجالات الكورال، المسرح، الفن التعبيري، والموسيقي الوترية، ويشارك فيها نحو ١٦٥٠ طليعا وطليعة من مختلف محافظات الجمهورية.

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية والتي تضم الدفعة "113 أطباء" والدفعة "76 ب مهندسين" والدفعة "64 ب مختلط" والدفعة "106 ب رئيسات تمريض" دفعة مايو 2018.

إسرائيل تجلي سياحها بشكل عاجل

ناشدت الشرطة الإسرائيلية مواطنيها والسياح الموجودين في أراضيها الاستعداد للخروج من الأماكن السياحية، فورا.

اعتقال شخص تسبب في توقف حركة المترو بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، توقف الحركة على خط بالكامل فى مترو أنفاق العاصمة باريس، بسبب صعود رجل يصطحب معه "تيس" إلى القطار.

حجز إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" للحكم لـ9 يناير

حجزت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقده بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، للحكم في جلسة 9 يناير مع استمرار حبس المتهم.

إصابة شخص في انهيار جزئي لعقار بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمرج

أصيب شخص، في انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بالمرج، اليوم الخميس، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة.