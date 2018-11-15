رحمة عبدالجليل تكتب: بنت بلدى وافتخر بمصريتي

ايتها الكائنة المغرورة صفاء الهاشم..

والله وجهك لا يوجد بيه اى صفاء..

وكلامك خالى من اى هشامة..

اما انتى يا بنت بلدى نبيله يا كرم..

عظم الله وجهك المليئ بالنبل..

وفضل الله كلامك الذى كله جود و كرم..

وكرامة لكل فتيات بلدك الكريمة..





ايتها المغرورة لن نفعل مثلك ابدا..

ونتكلم بصفه الجمع لأننا نعز..

ونكن بكل الأحترام لشعب الكويت الشقيق..

وفتيات الكويت الفضلوات..

ولكن انتى ايتها المغرورة..

لا تمسى بصله الى اى فضل..

وكلامك كله عنصرية بغل وتنمر..

ومادمتى من الواضح انكى لا تعرفى..

شئ عن ماذا يعنى اصول انتماء..

وماذا تعنى وحدة امرأة عربية..

وليس بالتحديد مصرية..

فلا اكلف نفسنى بالرد عليكى..

لانكى لا تستحقى حتى حق الرد..

ويكفى ما اخذتية وما نولتية..

من اعلام وصحافة بلدك المحترمة..

تحياتى لكل فتيات بلدى الحبيبة مصر..