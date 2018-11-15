بث الاسطورة HD .. مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم 15-11-2018 بث مباشر مباراة اسبانيا | يلا شوت | كورة لايف





سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يستضيف منتخب كرواتيا نظيره الإسباني في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2018-2019، شاهد البث المباشر لمباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم الخميس في دوري الأمم الاوروبية.

ويدخل المنتخب الإسباني مواجهة اليوم لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم 15 أكتوبر الماضي في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالرغم من هذا التعثر إلى أنهم بقوا منفردين بالصدراة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين متتالين وخسارة، وسيسعى رفقاء ماركو أسينسيو لخطف الثلاث نقاط ليستمروا على صداراة المجموعة التي تضم بجانبهم منتخب إنجلترا صاحب المركز الثاني، بث مباشر إسبانيا ضد كرواتيا اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

بث الاسطورة HD .. مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم 15-11-2018 بث مباشر مباراة اسبانيا | يلا شوت | كورة لايف





وسيسعى وصيف كأس العالم الأخيرة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، بعدما تلقوا هزيمة ثقيلة أمام نفس المنتخب بنتيجة 6 أهداف مقابل لاشيء، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم 11 من الشهر الماضي، ويحتل المنتخب الكرواتي المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة جمعها من خسارة أمام المنتخب الإسباني، وتعادل أمام المنتخب الإنجليزي لايف الآن.. مشاهدة البث المباشر لمباراة اسبانيا وكرواتيا بث سريع .

بث الاسطورة HD .. مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم 15-11-2018 بث مباشر مباراة اسبانيا | يلا شوت | كورة لايف





وتنقل مباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم الخميس 15-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة 3 beIN SPORTS HD.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني بتشكيل مكون من:دافيد دي خيا- جوردي ألبا - سيرخيو راموس - جوناثان أوتو - سيزار آثبليكويتا- داني سيبايوس - سيرجيو بوسكيتس – ساؤول- إيسكو - ألفارو موراتا - ماركو أسينسيو

بث الاسطورة HD .. مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم 15-11-2018 بث مباشر مباراة اسبانيا | يلا شوت | كورة لايف





على الجانب الأأخر سيبدأ منتخب كرواتيا بتشكيل مكون من: دومينيك ليفاكوفيتش- يوسيب بيفاريتش - ديان لوفرين - دوماجوي فيدا - كارلو بارتوليتس- ماتيو كوفاتشيتش- إيفان سترينيتش - لوكا مودريتش - إيفان راكيتيتش - آنتي ريبيتش- ماريو ماندجوكيتش، تابع لايف مشاهدة لعبة اسبانيا ضد كرواتيا اليوم الخميس.





بث الاسطورة HD .. مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم 15-11-2018 بث مباشر مباراة اسبانيا | يلا شوت | كورة لايف