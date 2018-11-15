موسكو: عملية فصل المتشددين في إدلب لم تنجح

أشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إلى أن عملية فصل المتشددين عن جماعات المعارضة المعتدلة في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية لم تتحقق بعد.







وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن العملية التي بدأت في إطار اتفاق بين تركيا وروسيا في سبتمبر لم تنجح رغم الجهود التي بذلتها أنقرة.