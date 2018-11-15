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البورصة البحرينية تتراجع بنسبة 0.31 % فى نهاية الأسبوع الجاري

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:38 م
البورصة البحرينية تتراجع بنسبة 0.31 % فى نهاية الأسبوع الجاري
أرشيفية
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وكالات
 
انخفض سوق البحرين المالي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بضغط من قطاعات قيادية.

وتراجع المؤشر العام للسوق البحريني، بنسبة 0.31%، عبر خسارة 4.05 نقطة، بوصوله إلى المستوى 1309.16 نقطة.

وتناقصت حجم التداول إلى 12.14 مليون سهم، مقابل 17.15 مليون سهم.

كما تضائلت سيولة السوق إلى 2.19 مليون دينار، مقارنة بسيولة 3.76 مليون دينار بحريني.

وضغط على المؤشر، قطاع البنوك بانخفاض نسبته 0.57%، بفعل هبوط سهم مصرف السلام بنسبة 8%.

كما تراجع قطاع الاستثمار 0.17%، مضغوطاً بسهم انفستكورب 2.08%.

في السياق ذاته، نزل قطاع الخدمات 0,71%، بضغط من سهم ناس بنحو 4.90%.
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