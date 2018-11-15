اتحاد اليد يوافق على معسكر البحرين بالقاهرة في ديسمبر استعدادا للمونديال

ومن المقرر أن يتضمن المعسكر مباراتين وديتين بين المنتخب الوطني ومنتخب البحرين وصيف بطل آسيا، يومي 14 و16 ديسمبر، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة العالم المقرر لها يناير المقبل في ألمانيا والدنمارك.

ومن المقرر أن يتضمن المعسكر مباراتين وديتين بين المنتخب الوطني ومنتخب البحرين وصيف بطل آسيا، يومي 14 و16 ديسمبر، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة العالم المقرر لها يناير المقبل في ألمانيا والدنمارك.

من جانبه أكد هشام نصر، أن المنتخب البحريني مميز ويضم عناصر جيدة للغاية، وملاقاته وديا تأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول لبطولة العالم، حيث يسبق وديتي البحرين سفر المنتخب لمعسكر المجر، وفي نهاية الشهر معسكر آخر في لاتفيا.

من جانبه أكد هشام نصر، أن المنتخب البحريني مميز ويضم عناصر جيدة للغاية، وملاقاته وديا تأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول لبطولة العالم، حيث يسبق وديتي البحرين سفر المنتخب لمعسكر المجر، وفي نهاية الشهر معسكر آخر في لاتفيا.

ويلعب المنتخب الوطني مبارياته في الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، بينما حل المنتخب البحريني في المجموعة الثانية مع منتخبات: اسبانيا وكرواتيا ومقدونيا وايسلندا واليابان، وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.