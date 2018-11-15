سفير فيتنام يفتتح معرض مكتبة مصر العامة بدمياط (صور)

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسفير دو هونج لونج سفير دولة فيتنام بالقاهرة والسفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة بافتتاح المعرض الفيتنامي بمكتبة مصر العامة والذى يتضمن عددا من اللوحات والصور المعبرة عن تفاصيل الحياة اليومية بمصر وفيتنام.



وتخلل الافتتاح عرض فيلم تسجيلى عن حضارة الدولة الفيتنامية وكذلك تقديم مأكولات فيتنامية وفقرة غنائية لكورال مكتبة مصر العامة



وصرحت محافظ دمياط أن هذا المعرض يأتى إنعكاسا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتى بدأت منذ أكثر من خمسة وخمسون عاما متوجهة بخالص الشكر والتقدير للسفير دو هونج لونج على حرص الدولة الفيتنامية بتعميق أواصر التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.



ومن جانبه توجه السفير الفيتنامي بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض والسفير الريدى والسفير الطايفى على تعاونهم المخلص في تنظيم هذا الحدث والذى يعد مدخلا هاما للتعاون الثقافى بين البلدين مشيدا بما تحققه مكتبات مصر العامة لنشر العلوم والثقافة بمختلف أنحاء الجمهورية.