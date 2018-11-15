أسعار الذهب بالسوق المصري بعد أن ارتفعت بـ 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت فى بداية التعاملات بنحو 5 جنيهات.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 608 جنيهات مقابل 602.5 جنيه أمس، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع اليوم إلى 521 جنيهًا، وعيار 24 سجل 695 جنيهًا، والجنية الذهب سجل 4864 جنيهًا.





وأرجع العاملون في سوق الذهب المحلى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى استمرار ارتفاع اسعار الأوقية العالمية التي تؤثر تأثير واضح على السعار الملية للمعدة الصفر.





يشار إلى أن أسعار أوقية الذهب العالمية ارتفعت في التعاملات الفورية حوالي 5.05 دولار بنسبة 0.42% لتصل إلى 1216.02 دولار في الساعة 11:22 ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم قبل أن تعود إلى قرب مستويات بداية الجلسة في الساعة 12:45 ظهرا عند 1210.86 دولار.





ومن المتوقع ان تواصل اسعار الذهب ارتفاعها خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة لاضطراب اسعار الاوقية العالمية خلال الفترة الراهنة.