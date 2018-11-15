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القبض على شخصين مورطين في ترويج المخدرات في الأوساط التلمذية بنابل‎

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:23 م
القبض على شخصين مورطين في ترويج المخدرات في الأوساط التلمذية بنابل‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، أثناء قيامها بدورية في نطاق الاختصاص، بشارع الحبيب الكرمة بنابل قبالة معهد خاص من ضبط شخصين من ذوي السوابق العدلية بحوزتهما كمية من مخدر القنب الهندي "زطلة".

بالتحري معها، اعترفا بتعمدهما ترويج المخدرات في الأوساط التلمذية، باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما والأبحاث متواصلة.

يأتي ذلك في إطار المجهودات المبذولة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية ومحيطها لحماية الناشئة والتلاميذ>
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