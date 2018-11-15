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خبير عسكري: البقاء الأمريكي في سوريا استراتيجي.. وليس مرهونًا بـ"داعش" (فيديو)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:21 م
خبير عسكري: البقاء الأمريكي في سوريا استراتيجي.. وليس مرهونًا بـداعش (فيديو)
العميد ناجي ملاعب - خبير عسكري وإستراتيجي
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قال المحلل العسكري من بيروت العميد، ناجي ملاعب، إنَّ البقاء الأمريكي في سوريا استراتيجي وليس مرهونًا بتنظيم داعش الإرهابي أو صياغة الدستور، هو فقط يُريد شل قدرات «داعش» وليس القضاء عليه بشكل كامل الذي وصلت قواه إلى 20 ألف عسكري، ولا زال يَتواجد في الصحراء سواء في العراق أو سوريا.

 

وأضاف «ملاعب»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أنَّ أمريكا لها أهداف أخرى تتمثل في القضاء على النفوذ الإيراني في سوريا، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، الذي وكلت به واشنطن في قمة إسطنبول الرباعية وأعطى مهلة حتى نهاية العام للوصول إلى لجنة جديدة لصياغة دستور.

 

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تأمل أن ينتهي القتال ضد داعش في آخر معاقله بشمال شرق سوريا خلال شهور، وأكد جيفري أن القوات الأمريكية ستبقى لضمان «هزيمة دائمة» للتنظيم.


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