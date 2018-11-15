رئيس جامعة الأزهر: احتلينا مركزا متقدما في تصنيف الجامعات المصرية

عبر الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، عن سعادته بما تحقق من إنجازات على أرض مستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

وأوضح، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للجراحات الوظيفية للجهاز العصبي، الذي ينظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة أن قطاع الطب بجامعة الأزهر، شهد نهضة غير مسبوقة بجهود أبنائه من الأطباء بقطاع كليات طب الأزهر الست، مشيدا بجهود مدرسة جراحة المخ والأعصاب، مؤكدا أنها مدرسة عريقة وتعد قوة وقاطرة لكليات الطب في الجامعات المصرية.

وثمن نائب رئيس جامعة الأزهر جهود مؤسسي قسم جراحة المخ والأعصاب وعطائهم على مدار ما يقرب من نصف قرن من الزمان ومنهم الدكتور شريف عزت، والدكتور أسامة الغنام، والدكتور عبد الكافي شرف الدين، وآخرين من القامات العلمية الكبيرة التي أثرت كافة أقسام جراحات المخ والأعصاب محليا وعالميا.

أوضح أن جامعة الأزهر احتلت مركزا متقدما في تصنيف الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن كل هذا تحقق بفضل دعم أبنائها وجهودهم المخلصة في نشر الأبحاث العلمية والمجلات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن ثمرة هذه الجهود كانت تحقيق جامعة الأزهر إنجازا كبير تمثل في احتلالها المركز الأول على الجامعات المصرية في النشر على بنك المعرفة، تمثل ذلك من خلال رفع 36 مجلة علمية في مختلف الأقسام تم نشرها على الموقع الرسمي لبنك المعرفة، مشيرا إلى أن هذه المجلات العلمية يطالعها الملايين محليا وعالميا.

وفي ختام كلمته، أشاد سلمان بما تم إنجازه على أرض الواقع في مستشفى جامعة الأزهر التخصصي من إجراء عمليات جراحية دقيقة في مجال المخ والأعصاب وبالتعاون مع خبراء أجانب من مختلف دول العالم، معلنا أن جامعة الأزهر تستضيف الآن أهم حدث علمي في مجال الجراحات التخصصية في مجال المخ والأعصاب، وبمشاركة لفيف من أساتذة جراحات المخ والأعصاب بقطاع طب الأزهر وكليات الطب بالجامعات المصرية، إضافة لمشاركة أطباء مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة وأطباء مستشفيات التأمين الصحي.