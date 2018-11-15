ضبط عدد من الأشخاص حاولوا إجتياز الحدود البحرية خلسة بصفاقس والمهدية‎

تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، من القبض على 6 اشخاص اعمارهم تتراوح بين 18 و25 سنة قاطنين الجهة على متن مركب صيد محل سرقة، وبالتحري معه إعترفوا انهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل معتمدية المحرس.





بمراجعة النيابة العمومية اذنت لمركز الحرس البحري للحرس الوطني بالمحرس بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".





كم ضبطت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية مستوى سواحل الشابة من ضبط شخصين عمرهما 23 و29 سنة وحجزت لديهم مركب صيد مجهز بعدد 2 محركات مائية، 8 اوعية بلاستيكية تحتوي على كمية من المحروقات، بالتحري معهم إعترفوا انهم كانوا بصدد التحضير لتنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه القطر الايطالي.



