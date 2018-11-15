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إغلاق وسحب ترخيص صيدليتين لمخالفتهم بالسويس (صور)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:15 م
إغلاق وسحب ترخيص صيدليتين لمخالفتهم بالسويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
قامت إدارة التفتش الصيدلي بمديرية الصحة بالسويس بالتعاون مع شرطة المرافق بإغلاق إداري لصيدلية وسحب ترخيص صيدليتين وذلك لمخالفاتهم اللوائح وجاء ذلك تنفيذًا لقرارات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، باتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفات شارك بالحملة الدكتورة مريم سلامة مدير عام اداره الصيدله والدكتورة مروه محمد مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية.

وتم تشميع الصيدليات بالشمع الأحمر وتحرير محاضر رسمية بالواقعة.
إغلاق وسحب ترخيص صيدليتين لمخالفتهم بالسويس (صور)
إغلاق وسحب ترخيص صيدليتين لمخالفتهم بالسويس (صور)
إغلاق وسحب ترخيص صيدليتين لمخالفتهم بالسويس (صور)
إغلاق وسحب ترخيص صيدليتين لمخالفتهم بالسويس (صور)
إغلاق وسحب ترخيص صيدليتين لمخالفتهم بالسويس (صور)
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