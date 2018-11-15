انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس (صور)

انتهت جامعة السويس من ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية والتى اقيمت اليوم الخميس بمدرج كلية الاداب بمقر الجامعة بمدينة السلام بمشاركة طالب وطالبة الذين يمثلون رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية داخل 11 كلية.



بحضور الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس والدكتور على عطا نائب رئيس جامعة السويس لشئون لتعليم والطلاب والدكتور دسوقى عيد نائب رئيس جامعة السويس لشئون البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



أجريت الانتخابات على مقعد رئيس اتحاد الطلاب الجامعة والتى فاز بها الطالب احمد مجاهد من كلية هندسة بترول اما مقعد نائب رئيس اتحاد الطلاب فازت بيه الطالبة تقى احمد محمد من كلية الاداب وفاز بمقعد امين لجة الاسر الطالب محمد على سعيد بكلية حاسبات ومعلومات وفاز بمقعد امين مساعد لجنة الاسر الطالب فتحى جميل من كلية الطب.



وفاز بمقعد امين اللجنة الاجتماعية الطاب احمد محمود محمد من كلية سياسية واقتصاد وندى احمد على عطية أمين مساعد اللجنة الاجتماعية وفاز بمقعد امين اللجنة الرياضية عمار وليد من كلية الثروة السمكية وعلى مقعد أمين مساعد اللجنة الرياضية فاز بها الطالب عبد الرحمن محمد يوسف بكلية هندسة.



وعلى مقعد أمين اللجنة الثقافية فازت الطالبة زينب مجدى من كلية سياسية واقتصاد وامين المساعد باللجنة حصل عليها الطالب كريم صلاح من كلية اعلام وفاز امين اللجنة الفنية الطالب ساهر محمد من كلية تعليم صناعى أما مقعد الامين المساعد حصل عليه الطالب إسلام أحمد من كلية التجارة.



وفاز أمين لجنة الجوالة الطالب محمد ايمن من كلية ثروة سمكية وعلى مقعد الامين المساعد فاز الطالب محمد سعيد واما امين اللجنة العلمية حصل عليها الطالب محمد حسام بكلية تعليم صناعى اما الامين المساعد حصل عليها الطالب محمد جمال.