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"التنمية المحلية": عملنا على الكثير من الدراسات للخروج بمنظومة متكاملة للنظافة بمصر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:10 م
التنمية المحلية: عملنا على الكثير من الدراسات للخروج بمنظومة متكاملة للنظافة بمصر
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ندى محمد
 

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتأسيس منظومة متكاملة للتخلص من النفايات، مشيرا إلى أن تكلفة التخلص من القمامة في حالة تطبيق منظومة النظافة الجديد تصل إلى 7.7 مليار جنيه.

 

وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم العمل على الكثير من الدراسات للخروج بمنظومة متكاملة للنظافة في مصر، وتم فتح الباب أمام كل الشركات للمشاركة في منظومة التخلص من القمامة، متابعا أن هناك ضرورة لغلق 43 مقلب قمامة خلال الستة شهور المقبلة.

 

وتابع أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة لتقييم معدات النظافة للوقوف على مدى صلاحيتها.


المزيد عن: محمود شعراوى القمامة السيسي التنمية المحلية
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