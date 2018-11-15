هل تم تصفيته؟.. تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء خالد الهيل

في ظروف غامضة، اختفى المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل من مقر إقامته في لندن، لتتداول أنباء عديدة، بعضها تؤكد تصفيته وإعدامه من قبل تنظيم الحمدين، والبعض الآخر يرجح استدراجه وتسليمه للسفارة في لندن قبل أسبوعين.

وكان الهيل اتهم في وقت سابق من أسماهم شبيحة قطر باختطاف زوجته وابنه، ومساومته على الاعتذار مقابل الإفراج عنهما.

اختفاء خالد الهيل

البداية، حينما أفادت وسائل إعلام قطرية معارضة للنظام القطري، أنه تم اختطاف الناشط السياسي المعارض خالد الهيل، وذلك بعدما تم استدراجه لسفارة قطر في لندن.

وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم التحقيق مع "الهيل" في السفارة من قبل المخابرات القطرية، ثم تم اقتياده وترحيله إلي الدوحة بعد أن قاموا بتخديره وذلك في 28 سبتمبر الماضي، بعد فشل محاولة طعنه قبل شهرين.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن اختطاف خالد الهيل تم بناء على أمر من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأنه تعرض لتعذيب شديد حتى يدلي بأسماء المعارضين في الداخل.

ومن الملاحظ أن خالد الهيل لم يغرد عبر حسابه على تويتر منذ حوالى شهرين، بعد آخر تدوينه له حيث وصف فيها أمير قطر تميم بن حمد بخيال المآته.

تنبئه بالاختطاف

"الهيل" تنبأ بتعرضه للاختطاف من قِبل النظام القطري، وأكد امتلاكه معلومات برغبة مسئولي قطر تخديره وخطفه، كما وجه أصابع الاتهام إلى الدوحة في أي مكروه يتعرض له، وحذر المعارضين القطريين من الوقوع فى مثل هذا الفخ.

تسليمه للسفارة

وبعد اختفاء المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل في ظروف غامضة من مقر إقامته في لندن، راجت في الآونة الأخيرة أنباء عن تم استدراجه من قِبل مجموعة أفراد تعرفوا عليه منذ فترة، وارتبطوا بشخص يعمل بالملحقية العسكرية بالسفارة القطرية، حيث دعوه لحفل خاص وقيدوه وسُلِّم للسفارة منذ أسبوعين

تصفيته وإعدامه

ومن الأنباء المتداولة أيضًا، أنه تم اختطافه ونقله على متن طائرة خاصة إلى الدوحة بعد تخديره من قبل تنظيم الحمدين، بحسب "صحيفة سبق الإلكترونية".

وأكدت المعارِضة القطرية منى السليطي، بحسب الصحيفة، أنه تم استدراج الهيل للسفارة القطرية في لندن، وترحيله إلى الدوحة في 28 سبتمبر 2018، مرجحة أنه تم تصفيته وإعدامه هناك.

وعلقت المعارضة القطرية رغد المرى، على اختفاء خالد الهيل، "لن استغرب إذا كان الحمدين وراء عملية اختفائه لأنهم ربما قاموا باختطافه، كما سبق وأن صرح عبر حسابه في تويتر".