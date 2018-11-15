المملكة تطالب تركيا بكافة التسجيلات الصوتية المتعلقة بقضية خاشقجي





أصدرت النيابة العامة بياناً اليوم الخميس، أشارت فيه إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 بتاريخ 17 / 10 / 2018م ورقم 9995/ س وتاريخ 25 /10 / 2018م، ورقم 11350/ س وتاريخ 31 / 10 / 2018م، تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية، التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بقضية جمال خاشقجي.





وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.



