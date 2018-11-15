إسبانيا ترحب بمسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

رحبّت إسبانيا بإدراج بروتوكول بشأن جبل طارق في مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال أحد الوزراء يوم الخميس، مضيفاً أن مدريد تأمل في أن يتم دعم الاتفاق من قبل البرلمان البريطاني.

وقال لويس ماركو اجيريانو وزير شؤون الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية، إنّ الاتفاق كان إيجابيًا بالنسبة للعمال والمقيمين على البرزخ الصغير على الساحل الجنوبي لأسبانيا.

لكنه أضاف أن إسبانيا لم تتخل عن أي من مطالبها في جبل طارق، وقال أيضاً إنه لا يوجد اتفاق بشأن مطار جبل طارق، وفقاَ لوكالة رويترز.