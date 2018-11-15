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السويد تتوقع غالبية مؤيدة لتصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:56 م
السويد تتوقع غالبية مؤيدة لتصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قالت وزيرة الاتحاد الأوروبي السويدية، اليوم الخميس إنها تعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان كي تصوت بنعم على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

 

وقالت لصحيفة داجنس نيهيتر "حكمنا هو أنه لا يوجد شيء مثير للجدل بدرجة كافية في الاتفاق من وجهة نظر السويد بأننا سنقول لا."

 

وقالت إنها تتوقع أن تدعم لجنة الاتحاد الأوروبي في البرلمان الصفقة عندما تجتمع يوم الجمعة

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