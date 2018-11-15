انطلاق مؤتمر "مشروع الـ1000 موهبة رياضية" بحضور وزير الشباب (صور)

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي لمشروع الـ1000 موهبة رياضية ظهر اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتطوير منظومة كرة القدم في مرحلة الناشئين لتمويل الأندية والمنتخبات بلاعبين متميزين على أساس علمي، بحضور عدد كبير من مسئولي الاتحادات وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

يقام المؤتمر بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك لاكتشاف وتطوير الموهبة الرياضية في 9 ألعاب هي: "ألعاب القوى، المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، رفع الأثقال، تنس الطاولة، كرة اليد، وكرة السلة".