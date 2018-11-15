مصدر: المتهمون بإطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة بالطالبية "أشقاء"

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن المتهم الذي لقى مصرعه في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الشرطة بمنطقة الطالبية شقيق الثلاثة متهمين المضبوطين.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن 4 أشقاء يدعون "حامد، عمر، عبدالنبي، هاشم" مطلوب تنفيذ حكم قضائي عليهم في قضية قتل طبيب بمحافظة سوهاج، توصلت التحريات لمكان اختبائهم بمحافظة قنا، وأثناء ضبطهم أطلقوا الأعيرة النارية صوب القوة الأمنية، وتمكنوا من الهرب لمحافظة الجيزة.

وأوضح، أنه توصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة لمكان اختبائهم بشقة بمنطقة الطالبية، وتم إعداد قوة أمنية للقبض عليهم، مشيرًا إلى أن حال تمكن القوة الأمنية من القبض عليهم استشعر المتهمين بهم، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

وتابع المصدر، أن تبادل إطلاق الأعيرة النارية أسفر عن مصرع "حامد. ه.ح.ر" أحد المتهمين، إثر إصابته بطلق ناري، وتمكنت القوة الأمنية من القبض على باقي المتهمين، دون حدوث أيه إصابات للقوة الأمنية.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات لضباط مباحث قسم الطالبية، باختباء 4 هاربين من حكم قضائي بمحافظة سوهاج وإطلاق أعيرة نارية على الشرطة بمحافظة قنا، داخل شقة بدائرة القسم.

وتم إعداد قوة أمنية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم الطالبية، والقبض على 3 منهم بعد مصرع الرابع في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.