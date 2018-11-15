أجيري يراقب رمضان صبحي أمام تونس

قرر خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، حضور الشوط الأول من مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره التونسي، في المباراة الودية التي تقام اليوم، الخميس، على إستاد الأسكندرية.





ويلتقي المنتخبان المصري والتونسي وديًا اليوم، ضمن الاستعدادات لتصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.





ويرحل أجيري عقب نهاية الشوط الأول، لحضور المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر الأول ضد نظيره التونسي، الذي يعقد في ملعب برج العرب تمهيدًا لمباراة الغد، الجمعة، بين الفريقين في تصفيات كأس أمم إفريقيا.





ويراقب أجيري في مباراة المنتخب الأولمبي، رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعدما طلب تقريرًا عن اللاعب قبل بداية المعسكر الحالي.