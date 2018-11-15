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عبدالرحيم علي يقترح إقامة معرض صور لضحايا الإرهاب داخل البرلمان

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:34 م
عبدالرحيم علي يقترح إقامة معرض صور لضحايا الإرهاب داخل البرلمان
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إسلام شعراوي
 

أعد الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، مذكرة برلمانية لتقديمها للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تتضمن اقتراحا برلمانيا بإقامة معرض صور لضحايا الإرهاب داخل البهو الفرعوني للبرلمان، يتضمن مادة شارحة لطبيعة الأحداث الإرهابية التي اقترفتها يد الغدر للجماعة الإرهابية في حق المصريين.

 

وأوضح، في مذكرته، أن معرض الصور سيتضمن أيضا فيلما تسجيليا مترجما للغة الإنجليزية يكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصري، مضيفا أن هذا المعرض سوف يطلع عليه الوفود البرلمانية الأجنبية التي تزور مجلس النواب، وأيضا كبار الشخصيات، ويتم وضع سجل للزائرين للمعرض لتسجيل كلمات لهم بشأن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جانب بعض الوثائق التي تكشف حقيقة هذه الجماعة ومن يدعمونها.

 

وأعلن "علي"، عن استعداده لوضع أرشيفه الخاص باعتباره خبيرا في هذا الشأن وأرشيف مؤسستي المركز العربي للأبحاث ومركز دراسات الشرق الأوسط اللتين يشرف عليهما تحت تصرف المجلس الموقر لهذا الغرض.

 

وطالب النائب، رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة عاجلة لهذه الغرض تكريما لأرواح الشهداء، ودعما للجرحى والمصابين.


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