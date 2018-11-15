محافظ الجيزة يتفقد مجمع مدارس الصفا والمروة للوقوف على مستوى النظافة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منطقة مجمع مدارس الصفا والمروة بحي الهرم وذلك للوقوف على حالة النظافة بمحيط مجمع المدارس.

وأكد المحافظ، على أنه تم توجيه الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الهرم برفع أي تراكمات للقمامة ومخلفات الرتش بجوار المدارس ودعم المنطقة بصناديق قمامة إضافية، موجها بعدم السماح بوجود أي باعة جائلين أو عربات بيع مأكولات بجوار المدارس حفاظاً على صحة التلاميذ.

وحرص "راشد"، على تفقد مجمع مدارس الصفا والمروة للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية حيث عقد مناقشات مع التلاميذ عن "حقوق الوطن علي المواطنين" و"اتباع السلوكيات الصحيحة" بعدم إلقاء القمامة بالشوارع وترشيد استخدام المياه .

واشتكى أحد التلاميذ للمحافظ، لوجود عدد من مراكز الدروس الخصوصية بشارع الصفا والمروة والتي تمارس ضغوط على الطلاب للحصول على دروس بها.

وعلى الفور، كلف "راشد"، حي الهرم بشن حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي وقطع المرافق.

وتابع المحافظ خلال الجولة التي قام بها أعمال إصلاح كسر بماسورة خط مياه 300 ملي بمنطقة الطوابق مطالبا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح الكسر لعدم تأثر مواطني منطقة الطوابق بأي انقطاعات للمياه .